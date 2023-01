Video z Británie: Nad Kentem se zjevila zelená kometa

Pokud se tedy v těchto dnech zahledíme (nejlépe s triedrem) do oblasti mezi Velkým a Malým vozem, tak kometu určitě spatříme, píše na Facebooku Hvězdárna a planetárium Brno. Jedním dechem ale astronomové radí, že musíme být někde, kde je tmavá noční obloha.

První únorový den bude nejblíže, od 2. února ji však začne silně rušit Měsíc, protože 5. února nastane úplněk. Bezměsíčná obloha čeká kometu zase od 8. února, kdy se bude pohybovat souhvězdím Vozky. 9. února vstoupí do souhvězdí Býka. V Býku, tedy vysoko na zimní obloze, uvidíme kometu 11. a 12. února poblíž jasné planety Mars.

To už ale její jasnost bude klesat pod hranici viditelnosti pouhým okem, ale až do konce února bude dobře pozorovatelná v triedrech. V malých dalekohledech (od průměru 7 cm) bude pozorovatelná až do konce března, kdy už ale bude velmi nízko nad obzorem.