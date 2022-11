Do roku 2050 roztají velké ledovce včetně těch v Dolomitech, tvrdí UNESCO

„Ledovce na třetině z 50 lokalit světového dědictví jsou odsouzeny k zániku do roku 2050, a to bez ohledu na snahy o omezení růstu teploty,“ uvádí se ve zprávě UNESCO zveřejněné ve čtvrtek.

V dalších dvou třetinách oblasti je možné ledovce ještě zachránit, pokud se podaří omezit růst globálních teplot do 1,5 stupně ve srovnání s předprůmyslovou érou. V případě, že by se tak nestalo, hrozí, že se do roku 2100 rozpustí polovina ledovců v oblastech chráněných UNESCO.