Do Logické olympiády se přihlásilo rekordních 94 tisíc žáků

Po dvou letech ovlivněných pandemií covidu-19 tým pořadatelů věří ve standardní schéma této soutěže, jejímiž dlouholetými generálními partnery jsou Nadace The Kellner Family Foundation a škola Open Gate.

Největší počet žáků a studentů letos soutěží v Jihomoravském kraji - více než 13 tisíc. Druhým co do počtu účastníků je Moravskoslezský kraj s téměř 11 500 soutěžícími, o tisíc méně pak je přihlášených ve Středočeském kraji a na čtvrté příčce je Praha. Do Logické olympiády se zapojili děti a mladí lidé ze všech čtrnácti krajů České republiky.