Máte doma nadané dítě? Ne vždy musí mít dobré známky

Nezacházejte s nimi jinak . V knize Gifted Lives (Nadané životy) psycholožka a odbornice na nadané děti Joan Freemanová uvádí, že ve chvíli, kdy se rodiče, učitelé i vrstevníci začnou dívat na děti jako na nadané, chovají se k nim, jako by byly velice odlišné. Lepší je k nim ale přistupovat jako k normálním dětem, které mají „jen“ vyšší intelekt a o ten se potřebují starat. Z výsledků její studie z roku 2006 vyplývá, že děti, které vyrůstaly s nálepkou nadané, měly více emočních problémů než ty, které i přes své nadání tuto nálepku neměly. A to i když měly identické IQ. Co se týká úspěchů a neúspěchů v životě, nálepka nehrála až takovou roli. Hlavními faktory úspěchu byly spíš tvrdá práce, emoční podpora okolí a osobní pozitivní přístup.

Měly by trávit čas s podobně zaměřenými dětmi a lidmi. Bez přátelství se neobejdeme. Všichni chceme mít v životě lidi, se kterými si rozumíme, což pro dítě s mimořádným IQ bývá problém. Sheldon Cooper ze sitkomu Teorie velkého třesku opravdu není „typické“ nadané dítě. On i jeho kamarádi mají působit excentricky. Parta si ovšem dobře rozumí právě proto, že mají stejný typ nadání. Studie ukazují, že i nadaní dospělí cítí více životní spokojenosti a sounáležitosti se svým okolím, pokud kolem sebe mají podobně zaměřené lidi.

„Dítě chodí s vrstevníky do třídy a na jeden nebo více předmětů dochází do vyššího ročníku. Výhodu mají malotřídky, které s takto diferencovanou skupinou umějí pracovat. V běžné škole to je administrativně-technický problém, ale hodně škol už to umí zařídit.“