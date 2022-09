Logická olympiáda pomáhá najít dobrou školu

Jednou z nich je např. Logická olympiáda, celorepubliková soutěž založená nikoli na naučených znalostech, ale na schopnosti logicky myslet, rychle se orientovat v zadání a najít možná řešení. Registrace do 15. ročníku tradičního klání je otevřena do 30. září , účast je pro všechny soutěžící zdarma.

Jsou talenty, které září na první pohled. Mezi žáky a studenty jsou ale právě i ty skryté. „Není výjimkou, že v Logické olympiádě podá skvělý výsledek dítě, do kterého by to ani učitel neřekl. Je-li ve škole hodné, nevyrušuje, nedožaduje se jiné práce, může takového žáka pedagog vyhodnotit jako bystrého a nic víc,“ poznamenala Lucie Měchurová. Díky Logické olympiádě se podle ní takových talentů najde každý rok hned několik.