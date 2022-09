Startuje už 15. ročník Logické olympiády

I letos se zájemci mohou přihlásit na webové stránce až do konce tohoto měsíce.

Tým pořadatelů doufá, že po dvou ročnících ovlivněných pandemií půjde vše podle harmonogramu a úspěšní řešitelé základního kola se potkají začátkem listopadu fyzicky na krajských kolech, ti nejlepší pak 28. listopadu na celostátním finále. To se letos vrací do Poslanecké sněmovny, kde soutěž před 15 lety začínala.

Jako se děti učí chodit a mluvit, tak se učí postupně i schopnosti logického myšlení. Logika se dříve považovala za do značné míry vrozenou, tudíž neměnnou dovednost. Opak je však pravdou. I proto probíhá takováto soutěž.

„Motivujete-li školáky již od raných let k řešení logických úloh, rozvíjíte nejen jejich logické myšlení, ale také prostorovou představivost a soustředění. A to je důležité pro jejich úspěch ve škole, a především v běžném životě. Proto rádi podporujeme tuto soutěž a těší nás stále se zvyšující zájem dětí a mladých lidí o účast v Logické olympiádě,“ poznamenala k tomu Jitka Tkadlecová, mluvčí školy Open Gate a nadace The Kellner Family Foundation.