Česko má za sebou první sklizeň léčebného konopí

Sklizní se tak uzavírá desetiletý boj zdravotníků za využívání konopí k léčbě pacientů v republice. Posledním krokem bude získání povolení od Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) k distribuci nově vypěstovaného konopí pacientům.

„Jsme schopni si konopí sami v Česku vypěstovat, a to v nejvyšší kvalitě, a vyrobit si z něj naše léčiva. Trvalo to, ale je to neuvěřitelný pokrok,“ řekl Právu vedoucí pěstírny Václav Trojan.

Foto: archiv FNUSA Vedoucí pěstírny léčebného konopí brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny Václav Trojan přímo v pěstírně

Konopí chtějí raději v tobolkách

V Česku je ročně využíváno k léčbě bolesti u pacientů po úrazech, s revmatismem, s degenerativním onemocněním páteře nebo s rakovinou 150 kilogramů konopí. Zatím je dováženo z Jižní Ameriky a Kanady, což by mohlo skončit. Zdravotníci si jej vypěstují sami.

Konopí dostávají i pacienti v nemocnici. U sv. Anny jím ulevují od bolestí

Průkopníkem v oblasti léčby s využitím konopí je brněnská Fakultní nemocnice u svaté Anny. Z konopí se vyrábí droga marihuana. Kdysi zdravotníci čelili výtkám, že chtějí za peníze státu vyrábět drogy. Přesto byla v roce 2013 přijata legislativa umožňující léčbu konopím v ČR.

V roce 2015 lékař nemocničního Centra pro léčbu bolesti Radovan Hřib poskytl konopí prvnímu pacientovi v zemi. Šlo o směs. Nemocnice pak v dubnu 2018 nabídla pacientům vdechování výparů z konopí.

Foto: archiv FNUSA Toto jsou tobolky s konopím, které pro své pacienty vyrábí brněnská nemocnice u sv. Anny.

Sice to celé připomíná kouření marihuany - prý vedoucí k uvolnění těla a mysli -, nicméně inhalace mnoha pacientům nevyhovovala. „Někteří kašlali a dusili se. Nekuřákům to moc nešlo. Proto jsme pro ně vytvořili naše tobolky. Taková tobolka je v podstatě jen prášek, který se polkne a zapije, a to je celé,“ doplnil Trojan.

Dvě třetiny pacientů chtějí tobolky.

V Dublinu zabavili 11 kilogramů konopí, část měla přijít z Česka

Není tráva jako tráva

Mnozí se ptají, proč se k léčbě nepoužije konopí zabavené při raziích policií. Protože není kvalitní. V nelegálních pěstírnách totiž dělají vše, aby konopí vypěstovali co nejrychleji: ve velkém se tam hnojí, k rostlinám se přidávají hromady dusičnanů, nešetří se pesticidy a látkami, nad nimiž žasnou i odborníci. Výsledné konopí pak prostě není čisté natolik, aby jej mohl lékař s klidným svědomím poskytnout nemocnému.

Foto: archiv FNUSA Pěstírna léčebného konopí brněnské Fakultní nemocnice u svaté Anny

Foto: archiv FNUSA Snímek z pěstírny léčebného konopí

„Naše pěstírna se zčásti podobá těm nelegálním, nicméně jsme pod kontrolou, nevadí nám to, počítáme s tím. O rostlinky pečujeme, střežíme jejich kvalitu proto, aby pacientům skutečně konopí pomohlo,“ vysvětlil Trojan. Cílem nemocniční pěstírny je dosáhnout čtyř sklizní konopí do roka s celkovým výnosem 25 kilogramů usušené hmoty.

Tím bude Svatá Anna co do spotřeby konopí zcela soběstačná. Podle Trojana jde ale o to, aby byla soběstačná i Česká republika. Jednou z možností je rozšířit nemocniční pěstírnu.

Foto: archiv FNUSA Duben 2018 - první pacientka v ČR v brněnské nemocnici u svaté Anny inhaluje výpary z konopí pod dohledem lékaře. Cílem je tlumení bolesti.

O léčebné konopí je zájem. Lékaře ale tíží byrokracie