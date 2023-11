Bek chystá osvětovou kampaň na elektronické přihlášky na střední školy

„Systém by měl být od poloviny ledna v jednotlivých modulech postupně zprovozňován tak, aby si ho mohly i školy včas vyzkoušet. Současně pracujeme na obsahu mediální kampaně, která by měla nový model vysvětlovat jak rodičům a dětem, tak školám,“ řekl po návštěvě základní a mateřské školy v Řečanech nad Labem na Pardubicku ministr školství Mikuláš Bek.

V únoru už by měli rodiče přihlášky podávat.

Digitální systém vytváří Cermat a měl by zahrnovat tři varianty. V té první by šlo podávat přes novou aplikaci jednotnou přihlášku na tři školy prostřednictvím datové schránky anebo s pomocí třeba bankovní identity. Dané školy by pak automaticky vedly uchazeče v evidenci.