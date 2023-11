Bek: Finance na tisíce školníků a kuchařek budou

Rozpočet ve výši 269 miliard korun, a tedy s 3,9 miliardy navíc, poslanci schválili. Nicméně některá ustanovení v podkladech pro poslance ještě nejsou konečná, a to zejména s ohledem na místa nepedagogických pracovníků, jako jsou školní kuchařky, školníci, uklízečky, ale třeba i hospodářky a správci IT.

„Řešením není škrtnutí těch pozic, ale navýšení mezd. Pokud tři kuchařky vykonávají práci za čtyři, tak co je na tom špatného, když si to odpracovaly?“ uvedla s tím, že pozice jsou neobsazené právě kvůli nízkým mzdám.

A přiblížil, proč úspory dopadají právě na nepedagogy. „Je to jediná skupina zaměstnanců, jejíž odměňování není nastaveno jako mandatorní nebo kvazimandatorní výdaj. Proto je promítnuta jakákoli úspora v kterékoli fázi vyjednávání právě do této skupiny, která je nejzranitelnější,“ popsal.

„Za posledních pět let v regionálním školství přibylo 40 tisíc pracovních pozic. Z toho významnou část tvořili učitelé, ostatní pedagogové, ale o pět tisíc narostl i počet nepedagogických pracovníků. Nedojde ale k žádné redukci těch míst, pouze ke zpomalení nárůstu,“ uvedl.

Podle koaliční dohody by se ale měl rozpočet ještě zkraje příštího roku navýšit o další čtyři miliardy. Jedna bude určena vysokým školám, přičemž záměrem je s její pomocí řešit nízké platy učitelů humanitních oborů. Další miliarda má jít do investic a dvě do regionálního školství.