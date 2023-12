Z této vánoční výzdoby mají radost nejen kolemjdoucí, ale i děti, které jinak moc důvodů k úsměvům nemají

Už více než deset let se před Vánocemi rozzáří jeden dům v Sohamu v anglickém hrabství Cambridgeshire. A lidé z blízka i daleka už dobře vědí, co to znamená. Po roce mají opět možnost vrátit se na chvíli do dětství a žasnout nad tou záplavou blikajících světel a figurek, ale zároveň i na něco dobrého přispět. V tomto případě na zařízení, která vnukovi majitelů pomohla s léčbou těžké epilepsie.

Vánoční výzdoba domu v Sohamu poslouží charitěVideo: AP