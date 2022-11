Jak se starat o vánoční hvězdu, aby co nejdéle vydržela

V obchodech jsou tyto vánoční květiny k dostání ve všech barevných variantách (červené, bílé, krémové, růžové) již od listopadu. Nákup zdravé květiny je prvním krokem k tomu, abychom si vánoční hvězdu užili co nejdéle. Husté listí a žlutozelené pučící květy uprostřed barevného listoví jsou neomylnou známkou kvality.

Při převozu je nutné hvězdu chránit před větrem a do nového domova ji přepravit co nejrychleji. Poinsettie je velmi citlivá na chlad, transport studenými ulicemi by tedy měl být co možná nejkratší.

V bytě ji dejte na dobře osvětlené a teplé místo. Nejlépe se cítí při teplotě zhruba 20 °C, chráněná před průvanem a přímým slunečním světlem. Když jí najdete správné umístění, odmění se vám svou krásou.

Mnoho lidí ale třeba netuší, že poinsettie vypadají skvěle i jako řezané květiny ve váze. Krátkým ponořením uříznutého stonku do vody zahřáté na 60 °C zabráníte odtékání mléčné mízy z rostliny. Díky tomuto jednoduchému ošetření zůstanou řezané poinsettie nádherně zářivé zhruba dva týdny.

Jak správně zalévat vánoční hvězdy

1. Zalévejte vodou pokojové teploty

Poinsettie pochází z tropického Mexika, proto nemá ráda studenou vodu ani studený vzduch. Vodu v konvičce na zalévání nechte po napuštění odstát, dokud nedosáhne pokojové teploty.

2. Lepší je měkká voda

Poinsettiím nesvědčí tvrdá voda. Ideální pro jejich zálivku je voda dešťová, která je přirozeně měkká (má nízký obsah vápníku) a „nachytat“ si ji můžete venku. Pokud máte doma tvrdou vodu, můžete obsah minerálů ve vodě snížit převařením vody nebo tak, že ji necháte po napuštění alespoň jeden den odstát. Tak se usadí minerály, které způsobují tvrdost vody. Další možností je naředit kohoutkovou vodu vodou destilovanou nebo použít vodní filtr.

Tip: Pokud používáte kondenzační sušičku, ke zředění příliš tvrdé vody můžete využít i vodu ze sušičky.

Foto: Stars for Europe Vánoční hvězda

3. Až když je substrát sušší

Poinsettie mnohem lépe snášejí krátkodobě sušší substrát, než když stojí delší dobu ve vodě a substrát je stále vlhký. Zalévejte je proto, až když začíná substrát vysychat – to zjistíte tak, že zaboříte prst do hlíny a zkontrolujete, jestli je suchý i v hloubce 2 cm.

Suchý substrát se pozná i potěžkáním květináče v ruce, bude překvapivě lehký. V každém případě dejte však pozor na to, aby substrát nevyschl natolik, aby se začal na dotek drolit.

4. Pravidelná, ale mírná – ideální pomůckou je sklenka na šampaňské

Vánoční hvězda by nikdy neměla mít přemokřený substrát. Je lepší zalévat ji méně a častěji než rostlinu přelít. Standardně velká rostlina v květináči o průměru asi 13 cm bude na jedno zalití potřebovat asi 100 ml vody – přibližně tolik, kolik by se vešlo do sklenky na šampaňské.

Naopak mini rostliny v květináči o průměru okolo 6 cm budou potřebovat jen polovinu tohoto množství. Dobrým vodítkem pro rostliny standardní velikosti je zalévat tímto způsobem každé dva až tři dny, u mini rostlin i častěji kvůli malému množství půdy.

S častější zálivkou je potřeba počítat také u rostlin, které umístíte do velmi teplých místností nebo na stanoviště v blízkosti topení.

Adventní symbol – vánoční hvězda – nesnáší zimu.Video: Novinky

5. Pryč s přebytečnou vodou

Asi 15 minut po zálivce je vhodné vylít všechnu přebytečnou vodu, která zůstala v podmisce nebo obalu. Rostlinu můžete zalévat i spodem a nechat nasáknout tolik vody, kolik potřebuje. Vodu nalijte přímo do misky nebo do vnějšího obalu a vložte do ní rostlinu asi na 15 minut.

Pokud rostlina během pár minut nasákne všechnu vodu, trochu jí ještě přidejte. Naopak, pokud se hladina vody po několika minutách nezmění, znamená to, že rostlina další zálivku nepotřebuje a přebytečnou vodu můžete vylít.

6. Místo zalévání ponořit

Pro ty, kteří si chtějí ulehčit starosti s pravidelnou zálivkou, je dobrou volbou zavlažování rostliny ponořením do vody. Když je rostlina suchá, ponoří se do vody pokojové teploty na několik minut celý kořenový bal.

Květináč s drenážními otvory vyjměte z obalu a ponořte jej do kbelíku nebo jiné hluboké nádoby s odstátou vodou. Dokud budou k hladině stoupat vzduchové bubliny, substrát vsakuje vodu. Když se bubliny přestanou tvořit, znamená to, že je substrát plně nasátý a květináč s rostlinou můžete vyjmout.