Třináctiletého zvoníka teď čeká pořádná šichta

V chrámu je také ministrantem, ale zvony ho fascinovaly odmalička. „Od jeho dvou let jsme museli zastavovat u všech věží i hodin, když zrovna odbíjely. Později mi likvidoval hrnce, misky, vlastně cokoliv, z čeho se dal vyrobit zvon. A nejvíc si oblíbil historický hmoždíř,“ směje se maminka Dita Bezděková. Teď už má Bruno doma slušně vybavenou dílnu, kde jsou i dva samostatné zvony, které dostal. Na Štědrý den k nim přibude další kousek. „Bydlíme sice v domku, ale když trénuje, je to slyšet až k sousedům. Ti se občas diví, co se děje. My už jsme si na to zvykli,“ pokračuje maminka.