Z Filadelfie až do Holešovic. Zapomenutý osud druhého zvonu Svobody

Na znamení sounáležitosti nechali Američané odlít zvon, který by tento ceremoniál symbolicky stvrdil. A nejen tak ledajaký zvon. Autentickou repliku zvonu Svobody – amerického symbolu nezávislosti.

Odlit byl firmou Meneely Bell Co. sídlící ve městě Troy ve státě New York. Nejde o jedinou repliku slavného zvonu, kterou tato firma odlila, podle expertů je však suverénně nejpřesnější – byť na ní pochopitelně nenajdeme onu ikonickou puklinu.

Expozice v Independence Hall se o osudu zvonu nezmiňuje. „Jestli je zavěšen v nějakém kostele a dobře mu slouží, pak je to asi v pořádku, ale neměl by být schovaný. Jsem přesvědčen, že neživé věci dokážou někdy příběhy odvyprávět lépe než lidé,“ vysvětluje jeden z kurátorů.

A připomíná slova ukrajinského velvyslance, který Masaryka tehdy do Filadelfie doprovázel: „Ach, ty zvone. Ach, ty země. Ach, prezidente Wilsone. Že zrovna dnešní den spatří Ukrajinu svobodnou!“

Poté, co navštívil Washington, proto zvon zavítal do národního kongresu amerických Uhro-Rusínů nedaleko Pittsburghu. Následně se vydal za oceán do Evropy, kde po krátkém turné nakonec usídlil ve městě Užhorod na Podkarpatské Rusi.