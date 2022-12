Nejrozzářenější dům v Česku zdobí na Vánoce přes 91 tisíc žárovek

Malá obec Chotovice u Litomyšle působí na první pohled docela nenápadně. Stačí ale po tmavé cestě zasypané sněhem vyjet na kopec k tamnímu kostelu a rázem se před vámi rozprostře zářivá podívaná. Naproti svatostánku tu totiž stojí rekordman mezi osvětlenými vánočními domy.

Foto: Novinky Letos dům rozzářilo víc než 91 tisíc světel.

Jako v Americe

Dům vlastní rodina pana Václava Trunce, který se zdobení své usedlosti věnuje už úctyhodných 21 let. Líbily se mu podobně nasvícené domy v Americe a něco podobného chtěl mít i doma. Začínal s dvěma sty světly, dnes jich má desetitisíce.

Když se ho zeptáte, zda je má spočítané, vysype přesné číslo a přidá ještě spoustu dalších. „Je to přesně 91 027 kusů LED diod a klasických žároviček,“ odpovídá. Má je rozdělené do 447 úseků, využívá 421 trafostanic, 131 prodlužovaček a kabely s řetězy mají na délku celkem 34 658 metrů.

Mrakodrapy i řízek s bramborovým salátem. Muzeum v Jablonci vystavuje přes tři tisíce vánočních ozdob na jednom místě Vánoce

Ještě na jedno číslo se ptáme – na spotřebu. „Spotřeba je asi 6,5 kW za hodinu, což můžu přirovnat asi ke třem zapnutým varným konvicím,“ říká pan Trunec. Za energie zaplatí zhruba o deset tisíc korun víc než normálně.

Desetitisíce investuje také do nových světel, která každý rok k těm stávajícím přidává. Letos jich rozsvítil o 16 tisíc víc než loni. „Něco to stojí, ale dělám to pro lidi, pro děti. Kdyby sem nejezdili, nedělal bych to,“ objasňuje svůj pohled.

Foto: Novinky Ozdobená je i zahrada a altán.

S instalací výzdoby začíná většinou koncem září či začátkem října, záleží na počasí. „Musím počkat, až opadá listí, jinak by se do toho zamotalo, nemůžu začít dřív. Za ty dva měsíce to musí být celé hotové. Začínám střechou, pak dům, zahrada a detaily na zemi dělám až na konec,“ popisuje svoji strategii.

Sem můžete i za tmy. Zasněžená zoo Hluboká se rozzářila tisíci vánočními světly Vánoce

Jen české symboly

Kolem domu potkáte ve světlech vyvedeného třeba sněhuláka nebo labuť. Stojí tu i sáně, jesličky nebo jeleni. „Nepoužívám žádné americké symboly Vánoc, pouze české. Žádný Santa, sob, žádné barvami blikající žárovičky tady nejsou,“ informuje nás.

Jak se k jeho netradiční vášni staví rodina a obec? „Rodina už si tak nějak zvykla. Souhlasí se mnou a pomáhají mi. My bychom si naopak po těch 21 letech nemohli představit Vánoce bez lidí kolem domu,“ směje se Václav Trunec, který je zaměstnaný u správy a údržby silnic. Obec mu také vyšla vstříc, pro návštěvníky vyhradila parkoviště.

Foto: Novinky Před domem svítí sáně, sněhulák a jelen.

Okukujících zvědavců se u něj za sezonu objeví dvacet až třicet tisíc. „Svítím jim od první adventní neděle do Tří králů. Každý den, od půl páté odpoledne do deseti do večera, pak to vypínám. Od Tří králů do konce ledna už nesvítím pravidelně, jen když někdo přijede, tak jim to rozsvítím na požádání,“ vysvětluje.

Šťastné, veselé a udržitelné. Projekt zachraňuje nedokonalé vánoční stromky před drtičkou Vánoce

Návštěvníci se mu mohou v přilehlém altánu také zapsat do pamětní knihy, přispět mu na provoz nebo si zakoupit pohled na památku.

A jak je to s oním v úvodu zmiňovaným rekordmanstvím? „Byl jsem třikrát zapsaný do české knihy rekordů a kuriozit. Dostal jsem se i mezi 35 nejkrásnějších vánočních výzdob celého světa, byl jsem po boku Ameriky, Japonska nebo Austrálie,“ říká Václav Trunec s tím, že Česko tímto způsobem rád ve světě propagoval.

Foto: Novinky V altánu se návštěvníci mohou podepsat do pamětní knihy.