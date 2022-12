Šťastné, veselé a udržitelné. Projekt zachraňuje nedokonalé vánoční stromky před drtičkou

Lesníci „nevhodné“ kusy na místě hned spálí nebo je házejí do drtičky a využijí třeba jako hnojivo. „Nebo je odešlou do spaloven, kde se z nich poté vyrábí energie. Ale často je energie potřebná na doručení stromků do spaloven vyšší než ta, co se vyrobí,“ upozorňuje.