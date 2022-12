Sem můžete i za tmy. Zasněžená zoo Hluboká se rozzářila tisíci vánočními světly

„Vánočně nasvícenou zoo jsme připravili již podvanácté. Je na třech hektarech areálu, které jsou rozdělené do dvou častí. Jedna je laděná do stříbrna a do zlata a ta druhá je barevnější, jsou v ní nazdobené stromy, budovy, vodní hladiny a podobně,“ popisuje Martin Švihel, vedoucí provozního oddělení Jihočeské zoologické zahrady v Hluboké nad Vltavou.