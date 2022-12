Mrakodrapy i řízek s bramborovým salátem. Muzeum v Jablonci vystavuje přes tři tisíce vánočních ozdob na jednom místě

Vejít do prostoru expozice Svět zázraků je jako vejít do barevného blyštivého světa. Hned od vstupního schodiště nás vítá velký osvícený nápis WOW, který odkazuje na anglický překlad názvu výstavy – World of Wonders. Všude kolem něj jsou rozestavěné vitríny s ozdobami nejrůznějších tvarů, velikostí, barev i stáří.