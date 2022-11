Každoročně nejočekávanější vánoční reklama letos nutí k zamyšlení

90sekundová reklama nazvaná Začátečník ukazuje muže středního věku, který se snaží v předvánočním čase naučit jezdit na skateboardu. Není to pro něj přitom vůbec snadné. Přes všechny úrazy, které si kvůli neustálým pádům způsobuje, se ale nevzdává.

Divák do poslední chvíle neví, proč se tak snaží a proč je to pro něj tak důležité. Až na konci pochopí, že jeho cílem bylo mít společný zájem s dospívající dívkou, kterou si o Vánocích vezmou do pěstounské péče.