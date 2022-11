Vyrobte si adventní věnce z vánoční hvězdy

Poté do korpusu zapíchnete svícnové zápichy na svíčky a z vnitřní strany přichytíte malé zkumavky, do kterých nalijete vodu a vložíte řezané vánoční hvězdy. Nakonec svíčky u paty ovážete sametovými stuhami a celý věnec umístíte na vintage stojánek na cukroví.

Krok 3: Do špalíčků většího průměru vyvrtejte otvory pro zápichy na svíčky. Do tří volných mezer vložte floristické zkumavky. Zápichy i zkumavky můžete navíc zafixovat i pomocí lepicí pistole. Poté umístěte svíčky do svícnů a na dřevěnou základnu nalepte drobná ozdobná srdíčka a hvězdičky. Nakonec naplňte zkumavky vodou a vložte do nich řezané stonky vánočních hvězd.