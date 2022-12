Jak alkohol působí na mozek a po kterých nápojích hrozí větší kocovina

Období kolem Vánoc a silvestra je plné nejrůznějších firemních večírků, oslav, přátelských posezení či dýchánků. O to těžší je pak po prohýřeném večeru nastoupit do práce a podat svůj obvyklý výkon. Co stojí za kocovinou a jak se s ní co nejlépe poprat?

Foto: Profimedia.cz Ilustrační foto