Historický z Třeště, arabský s mešitami nebo miniaturní ve skořápce. Zámek Hořovice vystavuje sbírku betlémů

Betlémy vyprávějí. Tak se jmenuje výstava, která je až do druhé lednové neděle k vidění v několika místnostech hořovického zámku. „Jsou to především betlémy z lokalit Krkonoš a Podkrkonoší či k nim mají nějaký bezprostřední vztah,“ upřesňuje Martin Šmakal, sběratel betlémů, který je povoláním onkolog.

Jesličky sbírá a restauruje víc než patnáct let. Jak jeho koníček vznikl? „Začalo to tak, že jsme zdědili chalupu. Když můj tchán a tchyně zestárli a začali jsme se o chalupu starat, tak jsme na půdě našli starou bednu a v ní byl první betlém,“ vypráví Šmakal o začátku své sběratelské vášně.

„Pochází pravděpodobně z roku 1792, na domcích zezadu je nápis s tímto datem léta Páně. Takže pokud to tam nedopsal někdo z legrace později, bude to jeden z nejstarších betlémů po Josefu II., který v republice je,“ vysvětluje s tím, že jeho stáří konzultoval i s odborníky.

Další mu věnoval pán, který za ním do ordinace jednou neohlášeně přijel. „Říkal mi, že kdysi pracoval patnáct let v Nigérii, že už je hodně starý a že dcery by betlém určitě vyhodily. A že pokud mi to udělá radost, tak ať si ho přidám do sbírky. Toho si hodně vážím,“ svěřuje se doktor.