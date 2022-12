Betlémská cesta v Třešti zve opět do domácností betlémářů

Už více než 200 let se tu udržuje kromě tradice vyřezávání betlémů také jejich stavění a zpřístupnění široké veřejnosti, a to přímo v betlémářských rodinách. Současníci stejně jako jejich pradědečkové každý rok otevřou garáže, komory nebo dílny a vystaví v nich unikátní betlémy, které si přijíždí prohlédnout tisíce návštěvníků.

Už několik let je Betlémská cesta navíc rozšířena až do hlavního města Prahy na Jindřišskou věž, kde třešťský betlém vystavuje rodina Podzimků.

Kromě Betlémské cesty je od roku 2003 ve dvorním traktu domu J. A. Schumpetera celoročně otevřená expozice Spolku přátel betlémů v Třešti, která bude od 19. prosince navíc rozšířena i do prostor bývalé cukrárny.

Návštěvníci si mohou prohlédnout několik betlémů s papírovými a dřevěnými figurkami a unikátní betlém, který vzniká kontinuálně od roku 2002 na každoročním řezbářském festivalu Dřevořezání. Každý řezbář musí zanechat alespoň jednu figurku právě do tohoto společného betlému. Díky tomu má už k dnešnímu dni více než 1000 dílů.

Tradiční vánoční výstava, která probíhá v prostorách Zámecké konírny od 25. listopadu do 15. ledna, nese letos podtitul Jihočeské betlémy a vznikla ve spolupráci s Muzeem Jindřichohradecka. Umožňuje nahlédnout návštěvníkům do jeho sbírky a do tvorby tamních betlémářů. Zastoupeny ale budou samozřejmě také místní třebíčské kousky.