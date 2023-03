Zelenskyj: Ukrajina Nord Stream neponičila. Takové zprávy nahrávají Rusku

„Pokud jde o Nord Stream, nemáme s ním nic společného. Ukrajinci to rozhodně neudělali,“ řekl Zelenskyj během tiskové konference po setkání s finskou premiérkou Sanou Marinovou v Kyjevě.

„Kde se informace objevily, na kterých mediálních platformách, ve kterých státech a odkud tyto informace mohly pocházet? Myslím, že je velmi nebezpečné, že některá nezávislá média podnikají takové kroky. To je špatně, jen to hraje Rusku do karet,“ uvedl.