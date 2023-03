Za útokem na Nord Stream stojí proukrajinská skupina, tvrdí americké tajné služby

Za loňskými útoky na plynovod Nord Stream stojí proukrajinské skupiny, píše deník The New York Times s odkazem na americké zpravodajské služby. Neexistují ale žádné důkazy, že by ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nebo jiní vysocí ukrajinští představitelé o plánech sabotáže věděli nebo je nařídili, píše deník.

Foto: Danish Defence Command, Reuters Plynové bubliny z úniku Nord Stream 2 dosahují hladiny Baltského moře. Ukazuje to narušení o průměru více než jednoho kilometru poblíž Bornholmu v Dánsku