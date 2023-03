Západní rozvědky věděly, kdo stojí za sabotáží Nord Streamu. Kvůli Ukrajině to tajily

Blíže nespecifikovaní skandinávští diplomaté se detaily dozvěděli už týden po útoku. Bylo jim ale řečeno, aby si detaily nechali pro sebe. Jméno zodpovědné osoby, která by nákladnou operaci byla schopná financovat, údajně kolovalo ve zpravodajských kruzích několik měsíců.

Má se jednat o člověka, který nemá žádné vazby na prezidenta Volodymyra Zelenského. I proto se Kyjev brání tvrzení, že by měl s Nord Streamem cokoli společného. Onen vlivný muž však podle zpravodajců disponuje prostředky, aby najal elitní potápěče, zařídil falešné pasy, sehnal potřebné nálože i jachtu.

„Představa, že Ukrajinci projedou Polskem s vozidlem plným výbušnin, aby z německého území zaútočili na plynovod, německou veřejnost podráždí a povzbudí to oponenty kancléře Olafa Scholze, kteří na něj tlačí, aby omezil vojenskou pomoc Ukrajině,“ pokračuje článek.

Ukrajinský ministr obrany Oleksij Reznikov ve středu uvedl, že Ukrajina v žádném případě nebyla zapojena do výbuchu ruských plynovodů. Přesvědčení, že by ukrajinské speciální síly byly schopny provést takovou operaci, je však podle něj vlastně do jisté míry komplimentem.