Vývoz obilnin vzrostl jak z Ukrajiny, tak Ruska

Grynspanová uvedla, že zatímco vývoz ruských potravin se mezi červnem a červencem zvýšil o 12 procent, OSN si dělá starosti s vývozem ruských hnojiv. Ta by bylo přitom v případě severní polokoule bylo potřeba dodat nejpozději do října a listopadu.

Grynspanová uvedla, že panovaly pochybnosti ohledně amerických a unijních sankcích a že OSN vyjasňovala, že na jídlo a hnojiva se opatření nevztahují, takže lodi je mohou převážet, banky mohou provádět transakce a lodi mohou vplouvat do evropských přístavů.

OSN dělá, co je v jejích silách, aby umožnila export ruského čpavku, klíčové složky hnojiv, na světové trhy, řekla šéfka UNCTAD.

Potrubí, kterým čpavek proudí z ruského Povolží do ukrajinského přístavu Oděsa, bylo uzavřeno se začátkem ruské invaze na Ukrajinu 24. února.

OSN podle agentury Reuters navrhuje, aby čpavek vlastněný ruskou společnost Uralchem dotekl potrubím k rusko-ukrajinské hranici, kde by ho nakoupila firma Trammo, obchodník s komoditami sídlící ve Spojených státech.

Zástupce Tramma uvedl, že ho OSN v této věci firmu kontaktovala a že by rádo spolupracovalo. Uralchem na žádost o vyjádření nereagoval, píše Reuters.

Ruský prezident Vladimir Putin dohodu minulý týden kritizoval, protože Ukrajina podle něho vyváží zemědělské výrobky a hnojiva do Evropské unie a do Turecka spíše než do chudých zemí.