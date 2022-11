Velvyslanec Pivoňka má skončit v Rusku. Vláda zvažuje, že ambasádu povede jen chargé d’affaires

Vláda podle Seznam Zpráv nyní řeší to, jak nově nastavit vztahy s Ruskem. Pokud by Česko v době války na Ukrajině vyslalo do Moskvy nového plnohodnotného velvyslance, muselo by Rusko požádat o souhlas a velvyslanec by zároveň musel pověřovací listiny slavnostně předat prezidentu Vladimiru Putinovi. Podle webu je možné, že Čistecký by v Moskvě výhledově působil jako chargé d’affaires.