Válka a mezinárodní izolace vedou v Rusku k šíření deprese

Boris začal poprvé v životě užívat antidepresiva loni na konci února, krátce poté, co ruské tanky vjely přes hranice na Ukrajinu. Třiatřicetiletý vedoucí inženýr moskevské stavební firmy dokázal překonat závažnou psychickou krizi během pandemie covidu-19, aniž by navštívil lékaře nebo užíval nějaké prášky. Ale tentokrát zjistil, že už si sám poradit nedokáže, napsal zpravodajský server The Moscow Times.

Foto: Alexander Zemlianichenko, ČTK/AP Ruská vlajka vlající v přístavu v ukrajinském Mariupolu