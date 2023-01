Ukrajinka si jela do Ruska pro unesenou dceru

Spolu se třinácti dalšími matkami sedla na autobus a podnikla 11denní cestu přes Polsko a Bělorusko do Ruska. Neměla přitom jistotu, zda jí do Ruska pustí, a už vůbec ne, zda se bude moci s dcerou vrátit, píše Express.

Novinářům vysvětlila i to, proč Rusům dovolila, aby dceru odvezli. „Řekli nám, že ukrajinské síly na nás zapomněly, že nepřijdou. Takže když se v létě začaly konat tyto výlety, řekla jsem si, že by to pro mou dceru mohla být příjemná přestávka. Tvrdili, že si děti odpočinou v prázdninovém táboře u moře. Ostatní děti z okolí byly na krátkých pobytech a vracely se, takže jsme si mysleli, že to bude bezpečné,“ vysvětlovala Ukrajinka novinářům.