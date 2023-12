Z rekonvalescenčního 371. pluku Kantěmirovské divizi dislokovaného v Naro-Fominsku posílají zpět do bojů i vojáky, kteří utrpěli vážná zranění a jsou invalidní. Je jich tam několik set.

Alexandra se však nevzdala. Když dostal Oleg v létě opušťák, vzala ho na vyšetření. Lékaři potvrdili vředy i eroze (poškození žaludeční sliznice). Armáda vzala lékařskou zprávu na vědomí a poslala řidiče tanku do rekonvalescenčního pluku Kantěmirovské divize. „Tři měsíce ho nikdo neléčil a na závěr napsali, že má lehkou formu gastritidy a jizvy po vředech zázračně zmizely,“ uvedla Alexandra, podle níž byl uznán a služby schopného s drobnými omezeními.

Poslán byl s dalšími rekonvalescenty do útočné jednotky, kde sloužili vězni. Odvezli je do samozvané Luhanské lidové republiky, kterou vyhlásili separatisté v ukrajinské Luhanské oblasti a následně byla připojena k Rusku. Tam jim dali rezavé zbraně a staré uniformy a slíbili jim, že je brzo nasadí do útoku. Kdy a kde není známo.