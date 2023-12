„Dobít nezabité.“ Ruská armáda vrací na frontu i válečné invalidy, klidně o holi

V Rusku posílají zpátky do služby i lidi, kteří byli zraněni a ze svých zranění se plně nezotavili – ztratili prsty nebo se neobejdou bez hole. Posílají je do „ozdravných pluků“ , kde se chystají na další nasazení Napsal to web Važnyje istorii, jenž upozornil i na to, že ruské ministerstvo obrany na konci listopadu plánovalo změnit lékařské prohlídky, aby jimi prošli i zranění.

Foto: istories.media Rentgen vojáka, který byl i přes rozsah svých zranění zařazen do Jampolského pluku elitní tankové Kantěmirovské divize