USA zvažují dodat na Ukrajinu starší protiletadlové střely Hawk

Spojené státy zvažují, že by dodaly na Ukrajinu starší systémy protivzdušné obrany Raytheon MIM-23 Hawk, které by měly zemi pomoci bránit se ruským střelám s plochou dráhou letu a dronům. Uvedla to agentura Reuters s odvoláním na dva americké představitele. Tyto rakety dodává na Ukrajinu i Španělsko.

Foto: Profimedia.cz Španělští vojáci se systémem protivzdušné obrany MIM-32 Hawk na cvičení Trident Juncture v Norsku v listopadu 2018