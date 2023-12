Ukrajinský ministr obrany chce povolat do zbraně všechny muže. I z ciziny

Všichni ukrajinští muži ve vojenském věku, od 25 do 60 let, mají v budoucnu obdržet výzvu, aby se dostavili do náborových středisek ukrajinských ozbrojených sil.

Foto: Alina Smutko, Reuters Ukrajinský ministr obrany Rustem Umerov hovoří na společné tiskové konferenci s lotyšským protějškem Andrisem Sprudsem