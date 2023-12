Zlodějská banda. Německý návrh na zabavení peněz rozpálil Lavrova doběla

Unijní státy v rámci sankcí proti Rusku, které zavedly po zahájení ruské invaze na Ukrajinu loni v únoru, zmrazily ruským subjektům majetek za desítky miliard eur. Subjekt, který je postižený sankcemi, s tímto majetkem nemůže nakládat, ovšem ani unijní státy ho nemohou zpeněžit či si ho přivlastnit. To by se stalo jen v případě zabavení. Kdyby státní zástupci se svou žádostí uspěli, mohly by se zmíněnou sumou německé úřady volně nakládat.