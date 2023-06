Moskva tvrdí, že přehradu zasáhli Ukrajinci z raketometu Vilcha

Podle informací v analýze Ukrajinské pravdy z loňského října byla hráz Kachovské přehrady stavěna tak, aby odolala i ostřelování, a zničena by mohla být leda taktickým jaderným úderem nebo umístěním náloží uvnitř. Ukrajinský expert na výbušniny Vasyl Opanasjuk k tomu uvedl, že odpálení 5 až 6 tun TNT, tedy zhruba jeden kamion, by v přehradě vytvořilo pětimetrovou díru, zatímco k opravdu vážnému poškození by bylo potřeba deset takových kamionů.