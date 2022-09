Sochou nahého Putina na zlatém záchodě podporují Češi Ukrajinu

„Polep je na výloze již od března. Byla to samozřejmě reakce na ruskou agresi na Ukrajině a to první, co podle mě proběhlo hlavou spoustě lidí. Bohužel je to stále aktuální. Zároveň je to gesto účasti a podpory, byť nic asi nezmění,“ sdělil novinkám majitel kavárny Ty kávo! Jakub Zachoval.