Sirotka, kterého Rusové odvezli z Mariupolu, chytili na hranicích

Mezinárodní trestní soud (ICC) Lvovovou-Bělovovou společně s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podezírá z účasti na únosech ukrajinských dětí do Ruska a vydal na ni zatykač.

Po vypuknutí války se ocitl mezi 31 dětmi, které podle Lvovové-Bělovové ruští vojáci našli „ve sklepích Mariupolu“. Zpočátku jej převezli do Doněcku a později do okolí Moskvy, kde mladíka předali do péče pěstounské rodiny.