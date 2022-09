Organizátoři táborů odmítají ukrajinským rodičům vrátit stovky dětí

Jedné z matek se podařilo dojet stopem do Záporoží, kde získala povolení vjet na území pod kontrolou ruských sil. Dál stopovala přes poloostrov Krym až do ruského Gelendžiku na pobřeží Černého moře, kde do čtvrtka zůstává mnoho ukrajinských dětí. V Gelendžiku nalezla svoji dceru. Táboroví organizátoři ale odmítali dceru matce předat a říkali, že jí nedovolí, aby si dítě odvezla na Ukrajinu. Matka tedy slíbila, že s dcerou zůstane v Rusku, nakonec se ale oběma podařilo přes Ruskem okupovaná území a válečnou zónu dostat zpět na Ukrajinu.