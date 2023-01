V úvodu rozhovoru Sikorski uvedl, že souhlasí s názorovým obratem Henryho Kissingera, že po událostech posledního roku už není jiná možnost, než Ukrajinu po skončení války přizvat do NATO.

„Přesto měla před loňskou invazí HDP čtyřikrát menší než Polsko. Ukrajinci teď za tohle lavírování draze zaplatí,“ uvedl Sikorski. Dodal, že nyní Ukrajinci „bojují, protože kdyby to vzdali, jako na Krymu v roce 2014, byl by konec“.

Polská média upozorňují, že to je již podruhé za uplynulý týden, co ruská média zdůraznila Sikorského prohlášení. Politik Občanské platformy začátkem týdne na rádiu Zet naznačil, že v prvních dnech války polská vláda konzervativců z PiS přemýšlela o rozdělení Ukrajiny. I tato slova vyvolala v Polsku politickou bouři a rovněž je zaznamenala RIA Novosti .

Jak upozorňuje web Do Rzeczy, ruská propaganda od začátku agrese opakuje, že Poláci plánovali anexi části západní Ukrajiny. Navzdory tomu, že pro to neexistují žádné důkazy, Sikorski toto tvrzení opět oživil a dodal mu legitimitu.

Radoslaw Sikorski je vrcholný polský politik, od září 2014 do června 2015 maršálek Sejmu. V letech 2007 až 2014 působil jako ministr zahraničí. Od července 2019 přesídlil do Bruselu, kam ho Poláci zvolili do Evropského parlamentu. Jeho manželkou je významná americká novinářka a Anne Applebaumová specializující se post-sovětský prostor. Za knihu Gulag obdržela Pulitzerovu cenu.