Spojenci Kyjevu přislíbili 321 těžkých tanků, řekl ukrajinský velvyslanec

Dodací lhůty se sice liší podle typu tanku a země výroby, ale „kdyby se čekalo do srpna nebo září, bylo by pozdě“, řekl Omelčenko. Velvyslanec dodal, že se jeho země chystá na pravděpodobnou ruskou ofenzivu na jaře, ale neobává se jí. „Nebojíme se, připravujeme se velmi vážně,“ uvedl. Ukrajinská armáda je podle něj připravena „na jakoukoli událost, která by mohla následovat“, a díky přislíbeným dodávkám zbraní na tom bude ještě lépe.