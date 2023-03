Rusy nutí odjet také pocit, že doma nemají budoucnost

Upozornil, že do zahraničí přesunuly z Ruska své kanceláře i zaměstnance stovky společností.

Už před válkou Rusko opustili aktivisté spojení s protestním hnutím kolem rozpuštěného Fondu boje s korupcí Alexeje Navalného i další kritici režimu. Postupně se do ciziny kvůli restrikcím přesunula opoziční média i nezávislí novináři.

Někteří, jako popová hvězda Alla Pugačovová, se pokusili do Ruska vrátit, avšak vzápětí znovu odjeli kvůli štvanici, kterou na ně doma uspořádali.

„Letos očekáváme další vlnu odjezdů z Ruska… Jde o schopné a energické lidi a určitě vznikne nová konfigurace protiputinské aliance mimo území Ruska,“ soudí politolog žijící v Praze. Je však podle něj otázka, zda to může ovlivnit vývoj v Rusku.

Většina Rusů prchá do Gruzie, Arménie, Turecka či Kazachstánu. Zatímco do Evropy se kvůli sankcím dostalo jen málo lidí, kteří se snaží schovat před mobilizací, velmi populárním směrem pro ruské „relokanty“ se staly latinskoamerické země.

Podle rozhlasu Deutsche Welle i přes sankce hledají Rusové útočiště také v Evropě a míří mimo jiné do Španělska. Už před válkou si tam někteří pořídili nemovitosti a nyní se tam stěhují.

S odvoláním na list El País uvedl, že ruští muži ve věku od 20 do 45 let přijíždějí s rodinami a děti dávají do místních škol. Rozhlas citoval 36letého inženýra z Petrohradu, který přiznal, že uprchl ze strachu.