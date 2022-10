Ruští okupanti odvezli z Luhanské oblasti další sirotky. Chtějí je „rehabilitovat“

Ruští okupanti odvezli z Luhanské oblasti 76 sirotků do rehabilitačních center v moskevské oblasti. Chtějí je tam „rehabilitovat“. Co přesně to pro odvedené děti znamená, není známo.

Foto: Profimedia.cz Ruští vojáci na Rudém náměstí