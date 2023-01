Rusko chystá do půl roku rozhodující ofenzivu, tvrdí analytici

Druhou možností by mohla být snaha Ruska využít ukrajinské ofenzivy plánované na jaro. Pokud by se mu podařilo zničit ukrajinské mechanizované jednotky, mohlo by to pak Rusku umožnit zahájit protiofenzivu. Této možnosti nasvědčuje to, že Rusko zesiluje své pozice v Luhanské oblasti a rozmisťuje své jednotky u Bělgorodu a Kursku. Pokud by se Ukrajinci rozhodli zaútočit na Luhanskou oblast, mohli by je ruské jednotky napadnout ze severu z boku.