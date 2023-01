Moskva je odhodlaná přitvrdit, ukazuje rošáda ruských generálů

To, že je vedením pověřen samotný náčelník štábu a jeho zástupce, naznačuje, že půjde o plánování rozsáhlejší operace, která nebude zaměřená jen na dobytí Bachmutu či ovládnutí celého Donbasu. Na to by nebyl potřeba Gerasimov s Kimem. Podle ISW to ukazuje, že se Putin nevzdává původních cílů a je rozhodnut vést delší rozsáhlou válku, což naznačuje už skutečnost, že na přelomu roku poprvé použil slovo válka, a ne speciální vojenská operace.