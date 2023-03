Rusko buduje obranné linie daleko od fronty

Podle něj má ruská armáda vyčleněné jednotky, které by tam dislokovala v případě ukrajinského útoku na Bělgorodskou oblast.

Gladkov dodal, že ruské úřady utratily deset miliard rublů na konstrukci této obranné linie, přitom peníze by mohlo Rusko použít přímo na Ukrajině.

Podle ISW také nehrozí, že by se tam někdy bojovalo, protože Ukrajina má západní podporu pro osvobození svého okupovaného území, a ne pro útok na území Ruské federace. V takovém případě by Ukrajina o podporu přišla.

Tato linie je rovněž daleko od oblasti bojů na jihu Ukrajiny; i v tomto případě by se podle ISW mohly prostředky využít lépe na bojišti.

ISW nevylučuje, že budování obranných linií v Kurské a Bělgorodské oblasti může mít propagandistický účel a má podpořit snahu vykreslit Ukrajinu jako hrozbu pro území Ruské federace. ISW nezískal žádné důkazy, že by se v těchto liniích rozmisťovali ruští vojáci.

Budování obranných linií na Krymu ale může naznačovat, že si ruské síly nejsou jisty, zda by dokázaly udržet Krym v případě ukrajinského útoku.

Zásobování jednotek na Krymu pouze přes Kerčský most by nedostačovalo, navíc tento most byl už jednou poškozen výbuchem. Ani na Krymu ale nejsou tyto linie obsazovány vojáky.