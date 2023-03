Putin musí pochopit, že se svou imperialistickou agresí neuspěje, uvedl Scholz

„Vidím to tak, že je nezbytné, aby Putin pochopil, že se svou invazí a svou imperialistickou agresí neuspěje a bude muset vojáky stáhnout. To je základ pro vyjednávání,“ řekl Scholz v CNN. Obsah vysílání převzala také Ukrajinska pravda. Podle něj se válka na Ukrajině po roce svého trvání dostala do slepé uličky a na Ukrajině způsobuje obrovské škody.