Proč je pád Lymanu pro Rusko katastrofa

Pád Lymanu by znamenal výrazný problém pro plány Kremlu ovládnout celý průmyslový region Donbas zahrnující Doněckou a Luhanskou oblast. Poté, co Ukrajinci oznámili, že město obklíčili a chystají se ho dobýt, se ruské síly ocitly na pokraji jedné z nejhorších porážek na Ukrajině, a to den poté, co ruský prezident Vladimir Putin ohlásil anexi ukrajinských území.