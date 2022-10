Lyman padne během 72 hodin, předpovídají analytici

Ukrajina podle Zelenského převzala iniciativu ve válce proti Rusku. Ukrajinští vojáci odrazili ruské útoky v Doněcké oblasti, uvedl ukrajinský generální štáb, podle kterého se Rusko kvůli nedostatku důstojníků chystá nasadit do bojů posluchače vojenských škol. Tvrzení znepřátelených stran nelze ve válečných podmínkách potvrdit z nezávislých zdrojů.

„Dosáhli jsme významných výsledků na východě naší země. O tom je už dost zveřejněných informací. Všichni jsme slyšeli, co se děje v Lymanu. Jsou to kroky, které znamenají mnoho. Děkuji všem našim bojovníkům za splnění této části našeho obranného plánu. Je to velmi důležité,“ uvedl Zelenskyj v nočním vystoupení podle listu Ukrajinska pravda.