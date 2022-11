Přezimujte jinde, nabádal Ukrajince šéf místní energofirmy

„Pokud najdou alternativní místo k pobytu na další tři nebo čtyři měsíce, pak by to systému velmi pomohlo,“ citovala stanice Maksyma Tymčenka, generálního ředitele soukromé společnosti DTEK, která dodává více než čtvrtinu elektrické energie na Ukrajině. Varoval přitom, že každý ruský útok ochromuje systém dodávek a snížení spotřeby je klíčové pro jeho další provoz.

Pozornost vzbudil poznámkou, že by lidé, kteří si to mohou dovolit, mohli odjet do zahraničí nebo do západních oblastí Ukrajiny, kde je snadnější zajištění dodávek energie. Poznamenal nicméně, že v zemi „není mimořádná situace, která by vyžadovala okamžitý odjezd“.