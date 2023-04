Osvoboďme bratrský finský lid, hřímala v televizi ruská propagandistka

Na přijetí Finska do NATO reagovali ruští propagandisté klasicky. Začali hovořit o potřebě osvobodit své „historické území“. Expert Dmitrij Abzalov je však mírnil, protože si není jistý, zda by se to povedlo.

Moderátorka televize Rossija 1 Olga Skabejevová